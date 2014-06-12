CodeBaseSeções
ExVol_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador ExVol com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do indicador (timeframe)

Para proporcionar o funcionamento correto do indicador, coloque o arquivo compilado ExVol.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador ExVol_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/6985

ExVol ExVol

O ExVol calcula a diferença entre a soma dos corpos de crescimento e de queda das velas em um determinado intervalo em pontos.

ExTrendV2 ExTrendV2

O indicador ExTrendv2 desenha canais fractais.

TrendMagic_Signal TrendMagic_Signal

O indicador TrendMagic_Signal mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador TrendMagic com um período de tempo fixo.

ExMass ExMass

O indicador ExMass ajuda a avaliar as flutuações de mercado.