ExVol_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador ExVol com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicador (timeframe)
Para proporcionar o funcionamento correto do indicador, coloque o arquivo compilado ExVol.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador ExVol_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/6985
