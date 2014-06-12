O indicador desenha velas de um período de tempo maior, como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. Os retângulos são coloridos de acordo com as cores da nuvem do indicador CronexAC.

Dependendo da direção da tendência definida pela cor da nuvem do indicador original, o corpo da vela é colorida em azul-celeste ou roxo, as sombras apropriadas são pintadas em ameixa clara ou azul pálido.

O indicador exige o arquivo compilado CronexAC.mq5 para a operação. Coloque-o em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_CronexAC_HTF