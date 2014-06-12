Participe de nossa página de fãs
BackgroundCandle_CronexAO_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1101
-
O indicador desenha velas de um período de tempo maior, como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. Os Retângulos são coloridos de acordo com as cores da nuvem do indicador CronexAO.
Dependendo da direção da tendência definida pela cor da nuvem do indicador original, o corpo da vela é colorida em verde ou roxo, as sombras apropriadas são pintadas em verde limão claro ou bege.
O indicador exige o arquivo compilado CronexAO.mq5 para a operação. Coloque-o em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicador BackgroundCandle_CronexAO_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2404
