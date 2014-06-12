Participe de nossa página de fãs
Exp_CronexChaikin - expert para MetaTrader 5
O EA Exp_CronexChaikin baseia-se nos sinais gerados pelo oscilador CronexChaikin.
O sinal é formado após o fechamento da barra, quando a cor da nuvem do indicador se altera.
Para o correto funcionamento do EA, coloque o arquivo compilado CronexChaikin.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Figura 1. As instâncias do histórico de negócios no gráfico
Resultados do teste para 2013 em USDCAD H4:
Figura 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2407
