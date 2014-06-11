CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BackgroundCandle_CronexAC_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1010
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
backgroundcandle_cronexac_htf.mq5 (37.61 KB) ver
cronexac.mq5 (13.93 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con los colores de la nube del indicador CronexAC.

Dependiendo de la dirección de la tendencia, determinada por el color de la nube del indicador de origen, el cuerpo de la vela adquirirá color celeste o violeta, y la sombra adquirirá color ciruela claro o celeste pálido, respectivamente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador CronexAC.mq5.

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_CronexAC_HTF

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_CronexAC_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2405

BackgroundCandle_CronexAO_HTF BackgroundCandle_CronexAO_HTF

Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, de acuerdo con los colores de la nube del indicador CronexAO.

CronexAC_HTF CronexAC_HTF

Indicador CronexAC con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

CronexChaikin_HTF CronexChaikin_HTF

Indicador CronexChaikin con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_CronexChaikin Exp_CronexChaikin

El experto Exp_CronexChaikin está construido en base a las señales del oscilador CronexChaikin.