BackgroundCandle_CronexAC_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con los colores de la nube del indicador CronexAC.
Dependiendo de la dirección de la tendencia, determinada por el color de la nube del indicador de origen, el cuerpo de la vela adquirirá color celeste o violeta, y la sombra adquirirá color ciruela claro o celeste pálido, respectivamente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador CronexAC.mq5.
Figura 1. Indicador BackgroundCandle_CronexAC_HTF
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, de acuerdo con los colores de la nube del indicador CronexAO.CronexAC_HTF
Indicador CronexAC con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador CronexChaikin con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_CronexChaikin
El experto Exp_CronexChaikin está construido en base a las señales del oscilador CronexChaikin.