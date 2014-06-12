Participe de nossa página de fãs
Autor real:
Cronex
O Indicador MACD, em que a série de preços é substituída por uma série de valores do indicador técnico Accelerator Oscillator. Ele é desenhado na forma de uma nuvem colorida.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Figura 1. O indicador CronexAC
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2392
