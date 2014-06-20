代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

BackgroundCandle_CronexAC_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1281
等级:
(22)
已发布:
已更新:
backgroundcandle_cronexac_htf.mq5 (37.61 KB) 预览
cronexac.mq5 (13.93 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。长方形的填充颜色是根据 CronexAC 指标的数值。

由源指标云图的颜色来定义趋势，并依据趋势的方向，蜡烛条的实体被喷成天蓝色或藕荷色, 影线被喷成梅光或淡蓝色。

此指标需要编译的指标文件 CronexAC.mq5 方可操作。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例 1. 指标 BackgroundCandle_CronexAC_HTF

图例 1. 指标 BackgroundCandle_CronexAC_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2405

BackgroundCandle_CronexAO_HTF BackgroundCandle_CronexAO_HTF

此指标基于 CronexAO 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。

CronexAC_HTF CronexAC_HTF

此 CronexAC 指标在输入参数中有时间帧选项。

CronexChaikin_HTF CronexChaikin_HTF

此 CronexChaikin 指标在输入参数中有时间帧选项。

Exp_CronexChaikin Exp_CronexChaikin

此 Exp_CronexChaikin EA 的入场信号由 CronexChaikin 振荡器中生成。