BackgroundCandle_CronexAC_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標は DRAW_FILLING バッファを使用して色で満たされた長方形のようなより大きな時間枠のローソク足を描画します。長方形はCronexAC指標の色に応じて塗られます。

トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は空色や紫、髭は薄いプラム色や水色に塗られています。

この指標の操作はコンパイルされたCronexAC.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　BackgroundCandle_CronexAC_HTF指標

図1　BackgroundCandle_CronexAC_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2405

