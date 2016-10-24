無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BackgroundCandle_CronexAC_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は DRAW_FILLING バッファを使用して色で満たされた長方形のようなより大きな時間枠のローソク足を描画します。長方形はCronexAC指標の色に応じて塗られます。
トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は空色や紫、髭は薄いプラム色や水色に塗られています。
この指標の操作はコンパイルされたCronexAC.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
図1 BackgroundCandle_CronexAC_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2405
BackgroundCandle_CronexAO_HTF
この指標はCronexAO指標の値に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。CronexAC_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCronexAC指標
CronexChaikin_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCronexChaikin指標Exp_CronexChaikin
Exp_CronexChaikin EA はCronexChaikinオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。