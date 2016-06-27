und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BackgroundCandle_CronexAC_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 724
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden farbig gefüllt in Übereinstimmung mit den Farben der CronexAC Indikator Wolke.
Abhängig von der Trendrichtung, die von der Farbe der Wolke des Originalindikators definiert wird, wird der Körper der Kerze in himmelblau oder lila gezeichnet, die zugehörigen Schatten werden in pink oder blassblau gezeichnet.
Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei CronexAC.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Indikator BackgroundCandle_CronexAC_HTF
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Recktecke in Übereinstimmung mit den Farben der Wolken des CronexAO Indikators.CronexAC_HTF
Der CronexAC Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der CronexChaikin Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.Exp_CronexChaikin
Der Exp_CronexChaikin EA basiert auf den Signalen, die vom CronexChaikin Oszillator generiert werden.