Индикаторы

BackgroundCandle_CronexAC_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с цветами облака индикатора CronexAC.

В зависимости от направления тренда, определяемого по цвету облака исходного индикатора, тело свечи окрашивается в небесно-голубой или фиолетовый цвета, а теней - в светло-сливовый или бледно-голубой соответственно.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора CronexAC.mq5.

Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_CronexAC_HTF

