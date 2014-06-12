CodeBaseSeções
CronexAC_HTF - indicador para MetaTrader 5

O indicador CronexAC com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do indicador (timeframe)

Para proporcionar o funcionamento correto do indicador, coloque o arquivo compilado CronexAC.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador CronexAC_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2403

