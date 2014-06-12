Autor real:

Cronex

O Indicador MACD, em que a série de preços é substituída por uma série de valores do indicador técnico Awesome Oscillator. Ele é desenhado na forma de uma nuvem colorida.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Figura 1. O indicador CronexAO