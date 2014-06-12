CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

CronexAO - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1565
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
cronexao.mq5 (13.63 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Cronex

O Indicador MACD, em que a série de preços é substituída por uma série de valores do indicador técnico Awesome Oscillator. Ele é desenhado na forma de uma nuvem colorida.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Figura 1. O indicador CronexAO

Figura 1. O indicador CronexAO

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2391

i-AMA-Optimum i-AMA-Optimum

Média Móvel Adaptativa por Perry Kaufman para grandes períodos.

i-AMMA i-AMMA

Um indicador de média móvel semelhante ao EMA.

CronexAC CronexAC

O indicador MACD, em que a série de preços é substituída por uma série de valores do indicador técnico Accelerator Oscillator. Ele é desenhado na forma de uma nuvem colorida.

i-HighLow i-HighLow

O indicador i-HighLow desenha um canal com as fronteiras que correspondem aos valores de máximos e mínimos das sombras das velas para um determinado número de barras com um deslocamento vertical igual ao número de pontos definidos nos parâmetros de entrada do indicador.