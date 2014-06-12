Participe de nossa página de fãs
O indicador i-OneThird desenha velas que correspondem aos padrões de alta e baixa (no estilo de Heiken Ashi).
A diferença entre as máximas e mínimas de uma vela é dividido em 3 partes. O indicador determina o padrão em que um terço da vela contém a abertura, e a outra contém o fechamento.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 07.06.2007.
Figura 1. O indicador RickD
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2386
