Autor real:

RickD

O indicador i-OneThird desenha velas que correspondem aos padrões de alta e baixa (no estilo de Heiken Ashi).



A diferença entre as máximas e mínimas de uma vela é dividido em 3 partes. O indicador determina o padrão em que um terço da vela contém a abertura, e a outra contém o fechamento.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 07.06.2007.

Figura 1. O indicador RickD