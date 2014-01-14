Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
SuperTrend - indicador para MetaTrader 5
11173
Indicador Supertrend para o MetaTrader 5.
A versão original foi implementada em MQL4 e publicado na Base de Código.
É possível usar o estilo de desenho DRAW_FILLING pela entrada "Show_Filling".
Show_Filling=false:
Show_Filling=true (DRAW_FILLING):
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/576
Value Charts
Value Charts é um indicador sem tendência, que mostra os estados de sobrecompra e sobrevenda mediante os extremos de preços.3LineBreak
O indicador que pinta as barras em azul para uma tendência de alta e vermelho para uma tendência de baixa.
Canal Verdadeiro SHI(NB-channel)
SHI_Channel_true mostra automaticamente o movimento de canais dinâmicos de Barishpolts num gráfico.WATR
Um indicador simples de demonstração de tendência.