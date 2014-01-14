CodeBaseSeções
Indicadores

SuperTrend - indicador para MetaTrader 5

FxGeek
11173
(107)
Indicador Supertrend para o MetaTrader 5.

A versão original foi implementada em MQL4 e publicado na Base de Código.

É possível usar o estilo de desenho DRAW_FILLING pela entrada "Show_Filling".

Show_Filling=false:
Indicador Supertrend

Show_Filling=true (DRAW_FILLING):

Indicador Supertrend com estilo de desenho DRAW_FILLING

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/576

