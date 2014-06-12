CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

HighsLows_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3358
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Indicador HighsLows_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador HighsLowsSignal na barra escolhida como um objeto gráfico com indicação colorida da direção da tendência ou do negócio e envia alertas ou sinais de áudio em caso de um momento de entrada no mercado.

No caso da tendência continuar na barra selecionada, o indicador faz uma alerta através de um objeto gráfico na forma de uma seta para a direita colorida pela direção da tendência correspondente. No caso da mudança de tendência na barra selecionada, o indicador da alertas na forma de uma seta com a cor e direção correspondente a direção da negociação realizada.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

  1. Parâmetros de entrada do indicador HighsLowsSignal:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Parâmetros de entrada do Indicador            |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // Um ativo financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // O período de tempo para o cálculo do indicador
input uint HowManyCandles=3;                           // O número de velas para a mudança na direção do preço
  2. Os parâmetros de entrada do indicador HighsLows_HTF_Signal necessária para a visualização de indicador:
    //---- Configurações da exibição visual do indicador
input uint SignalBar=0;                                // Número de barras para obter um sinal (0 - barra atual)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Nomes dos rótulos do indicador
input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue;              // Cor do símbolo de alta
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // Cor do símbolo de baixa
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Cor do nome do indicador
input uint Symbols_Size=60;                            // Tamanho dos símbolos de sinal
input uint Font_Size=10;                               // Tamanho da fonte do nome do indicador
input int X_1=5;                                       // Deslocamento horizontal do nome
input int Y_1=-15;                                     // Deslocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;                           // Exibição do nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Canto
input uint X_=0;                                       // Deslocamento horizontal
input uint Y_=20;                                      // Deslocamento vertical
  3. Os parâmetros de entrada do indicador HighsLows_HTF_Signal que são necessários para a produção de alertas e sinais de áudio:
    //---- Configurações de alerta
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Opção de acionamento de alerta
input uint AlertCount=0;                     // Número de alertas produzidos
  4. No caso de ser usado vários indicadores HighsLows_HTF_Signal em um único gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor da variável string Symbols_Sirname (nome dos rótulos do indicador).

O indicador exige a compilação do arquivo HighsLowsSignal.mq5 para a operação. Coloque-o em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Imagens:

Figura 1. Indicador HighsLows_HTF_Signal. Sinal de Venda

Figura 1. Indicador HighsLows_HTF_Signal. Sinal de Venda

Figura 2. Indicador HighsLows_HTF_Signal. Sinal de continuação de uma tendência de alta

Figura 2. Indicador HighsLows_HTF_Signal. Sinal de continuação de uma tendência de alta

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2362

DynamicRS_C_Signal DynamicRS_C_Signal

O indicador mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador DynamicRS_C com um período de tempo fixo.

DynamicRS_Channel DynamicRS_Channel

Um indicador da série de indicadores simples sem média. Ele é implementado como um canal de largura fixa.

Supertrend de multi períodos de tempo na forma de Pivot Supertrend de multi períodos de tempo na forma de Pivot

O indicador mostra os níveis atuais e a direção do indicador Supertrend em vários períodos de tempos.

i-OneThird i-OneThird

O indicador i-OneThird desenha velas que correspondem aos padrões de alta e baixa (no estilo de Heiken Ashi).