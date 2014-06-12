Participe de nossa página de fãs
O Indicador HighsLows_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador HighsLowsSignal na barra escolhida como um objeto gráfico com indicação colorida da direção da tendência ou do negócio e envia alertas ou sinais de áudio em caso de um momento de entrada no mercado.
No caso da tendência continuar na barra selecionada, o indicador faz uma alerta através de um objeto gráfico na forma de uma seta para a direita colorida pela direção da tendência correspondente. No caso da mudança de tendência na barra selecionada, o indicador da alertas na forma de uma seta com a cor e direção correspondente a direção da negociação realizada.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:
- Parâmetros de entrada do indicador HighsLowsSignal:
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do Indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Um ativo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // O período de tempo para o cálculo do indicador input uint HowManyCandles=3; // O número de velas para a mudança na direção do preço
- Os parâmetros de entrada do indicador HighsLows_HTF_Signal necessária para a visualização de indicador:
//---- Configurações da exibição visual do indicador input uint SignalBar=0; // Número de barras para obter um sinal (0 - barra atual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nomes dos rótulos do indicador input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue; // Cor do símbolo de alta input color Dnsymbol_Color=clrMagenta; // Cor do símbolo de baixa input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Cor do nome do indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamanho dos símbolos de sinal input uint Font_Size=10; // Tamanho da fonte do nome do indicador input int X_1=5; // Deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // Deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // Exibição do nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Canto input uint X_=0; // Deslocamento horizontal input uint Y_=20; // Deslocamento vertical
- Os parâmetros de entrada do indicador HighsLows_HTF_Signal que são necessários para a produção de alertas e sinais de áudio:
//---- Configurações de alerta input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Opção de acionamento de alerta input uint AlertCount=0; // Número de alertas produzidos
No caso de ser usado vários indicadores HighsLows_HTF_Signal em um único gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor da variável string Symbols_Sirname (nome dos rótulos do indicador).
O indicador exige a compilação do arquivo HighsLowsSignal.mq5 para a operação. Coloque-o em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicador HighsLows_HTF_Signal. Sinal de Venda
Figura 2. Indicador HighsLows_HTF_Signal. Sinal de continuação de uma tendência de alta
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2362
