O Indicador HighsLows_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador HighsLowsSignal na barra escolhida como um objeto gráfico com indicação colorida da direção da tendência ou do negócio e envia alertas ou sinais de áudio em caso de um momento de entrada no mercado.

No caso da tendência continuar na barra selecionada, o indicador faz uma alerta através de um objeto gráfico na forma de uma seta para a direita colorida pela direção da tendência correspondente. No caso da mudança de tendência na barra selecionada, o indicador da alertas na forma de uma seta com a cor e direção correspondente a direção da negociação realizada.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:



Parâmetros de entrada do indicador HighsLowsSignal: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint HowManyCandles= 3 ; Os parâmetros de entrada do indicador HighsLows_HTF_Signal necessária para a visualização de indicador: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrDodgerBlue ; input color Dnsymbol_Color= clrMagenta ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Os parâmetros de entrada do indicador HighsLows_HTF_Signal que são necessários para a produção de alertas e sinais de áudio:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ; No caso de ser usado vários indicadores HighsLows_HTF_Signal em um único gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor da variável string Symbols_Sirname (nome dos rótulos do indicador).

O indicador exige a compilação do arquivo HighsLowsSignal.mq5 para a operação. Coloque-o em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Imagens:

Figura 1. Indicador HighsLows_HTF_Signal. Sinal de Venda

Figura 2. Indicador HighsLows_HTF_Signal. Sinal de continuação de uma tendência de alta