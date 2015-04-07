O indicador desenha velas de um período de tempo maior, como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. Retângulos são preenchidos de acordo com as cores do indicador em nuvem CronexRSI.

Dependendo da direção da tendência definida pela cor da nuvem do indicador original, o corpo da vela é pintado em verde-escuro ou violeta, as sombras apropriadas são pintadas em lima clara ou de violeta clara.

O indicador requer o arquivo do indicador CronexRSI.mq5 compilado. Coloque-o em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Fig.1. Indicador BackgroundCandle_CronexRSI_HTF