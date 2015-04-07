CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BackgroundCandle_CronexRSI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1144
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador desenha velas de um período de tempo maior, como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. Retângulos são preenchidos de acordo com as cores do indicador em nuvem CronexRSI.

Dependendo da direção da tendência definida pela cor da nuvem do indicador original, o corpo da vela é pintado em verde-escuro ou violeta, as sombras apropriadas são pintadas em lima clara ou de violeta clara.

O indicador requer o arquivo do indicador CronexRSI.mq5 compilado. Coloque-o em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Fig.1. Indicador BackgroundCandle_CronexRSI_HTF

Fig.1. Indicador BackgroundCandle_CronexRSI_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2380

BackgroundCandle_CronexMFI_HTF BackgroundCandle_CronexMFI_HTF

O indicador desenha as velas de um período de tempo maior, como retângulos coloridos, de acordo com as cores do indicador CronexMFI.

CronexDeMarker_HTF CronexDeMarker_HTF

O indicador CronexDeMarker com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.

New_Fractals_Lines New_Fractals_Lines

O indicador mostra "squatter" fractais com relação a volumes.

CronexMFI_HTF CronexMFI_HTF

O indicador CronexMFI com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.