Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
CronexChaikin - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1076
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Cronex
O Indicador MACD, em que a série de preços é substituído por uma série de valores do indicador técnico Oscilador Chaikin. Ele é desenhado na forma de uma nuvem colorida.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Figura 1. O indicador CronexChaikin
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2369
O indicador DynamicRS com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.DynamicRS_Channel_HTF
O indicador DynamicRS_Channel com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.
O indicador CronexDeMarker com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.BackgroundCandle_CronexMFI_HTF
O indicador desenha as velas de um período de tempo maior, como retângulos coloridos, de acordo com as cores do indicador CronexMFI.