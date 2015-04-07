CodeBaseSeções
Indicadores

New_Fractals_Lines - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1495
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

olyakish

O indicador mostra "squatter" fractais com relação a volumes.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 13 de julho, 2007.

Fig.1. Indicador New_Fractals_Lines

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2381

