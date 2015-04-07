Participe de nossa página de fãs
New_Fractals_Lines - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1495
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
olyakish
O indicador mostra "squatter" fractais com relação a volumes.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 13 de julho, 2007.
Fig.1. Indicador New_Fractals_Lines
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2381
