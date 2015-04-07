CodeBaseSeções
CronexDeMarker_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador CronexDeMarker com a opção de seleção prazo disponível em parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do indicador (timeframe)

Para proporcionar a correta operação do indicador, coloque o arquivo do indicador CronexDeMarker.mq5 compilados em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador CronexDeMarker_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2368

