CronexMFI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1190
(16)
cronexmfi.mq5 (7.35 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
Autor real:

Cronex

O indicador MACD em que a série de preços é substituído por uma série de valores do indicador técnico MFI (Market Facilitation Index). Ele é desenhado na forma de uma nuvem colorida.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. Indicador CronexMFI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2352

