Indicadores

Ticker_AMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1262
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

GOODMAN & Mstera и AF

O indicador é desenhado como uma nuvem colorida entre as linhas do indicador AMA (Média Móvel Adaptativa) de Kaufman e do preço.

Figura 1. O indicador Ticker_AMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2347

MA-Crossover_Alert MA-Crossover_Alert

Simples indicador do tipo semáforo que contêm alertas e com a possibilidade de enviar os sinais para a caixa de correio.

ShowOpenDayLevel ShowOpenDayLevel

O indicador exibe o nível de abertura diário a qualquer tempo gráfico (menos o H2) e possui a capacidade de mudar o dia de início e considerar a presença de Domingos no gráfico.

DynamicRS_Channel DynamicRS_Channel

Um indicador da série de indicadores simples sem média. Ele é implementado como um canal de largura fixa.

DynamicRS_C_Signal DynamicRS_C_Signal

O indicador mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador DynamicRS_C com um período de tempo fixo.