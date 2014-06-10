CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MA-Crossover_Alert - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2458
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Jason Robinson

Simples indicador semáforo de seta que contêm alertas e com a possibilidade de enviar os sinais para a caixa de correio. Os sinais do indicador se baseiam no cruzamento de duas médias móveis.

MA-Crossover_Alert

MA-Crossover_Alert

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/983

ShowOpenDayLevel ShowOpenDayLevel

O indicador exibe o nível de abertura diário a qualquer tempo gráfico (menos o H2) e possui a capacidade de mudar o dia de início e considerar a presença de Domingos no gráfico.

Spectr Spectr

Espectro de oscilação do ativo financeiro normalizado por uma simples Média Móvel.

Ticker_AMA Ticker_AMA

O indicador é desenhado como uma nuvem colorida entre as linhas do indicador AMA (Média Móvel Adaptativa) de Kaufman e do preço.

DynamicRS_Channel DynamicRS_Channel

Um indicador da série de indicadores simples sem média. Ele é implementado como um canal de largura fixa.