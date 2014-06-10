Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MA-Crossover_Alert - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2458
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Jason Robinson
Simples indicador semáforo de seta que contêm alertas e com a possibilidade de enviar os sinais para a caixa de correio. Os sinais do indicador se baseiam no cruzamento de duas médias móveis.
MA-Crossover_Alert
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/983
O indicador exibe o nível de abertura diário a qualquer tempo gráfico (menos o H2) e possui a capacidade de mudar o dia de início e considerar a presença de Domingos no gráfico.Spectr
Espectro de oscilação do ativo financeiro normalizado por uma simples Média Móvel.
O indicador é desenhado como uma nuvem colorida entre as linhas do indicador AMA (Média Móvel Adaptativa) de Kaufman e do preço.DynamicRS_Channel
Um indicador da série de indicadores simples sem média. Ele é implementado como um canal de largura fixa.