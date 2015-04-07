CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

DynamicRS_C_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
900
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador DynamicRS_C com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do indicador (timeframe)

Para proporcionar a correta operação do indicador, coloque o arquivo do indicador DynamicRS_C.mq5 compilados em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador DynamicRS_C_HTF

Fig.1. Indicador DynamicRS_C_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2359

i-AMMA_HTF i-AMMA_HTF

O indicador i-AMMA com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.

i-FractalsEx i-FractalsEx

O indicador desenha fractais com a opção de indicação do número da barra disponível para determinar um fractal nos parâmetros de entrada.

CronexDeMarker CronexDeMarker

Uma modificação do indicador MACD, calculado com dados de indicadores técnicos de DeMarker.

Exp_ColorZerolagStochs Exp_ColorZerolagStochs

O EA Exp_ColorZerolagStochs baseia-se nos sinais gerados pelo oscilador ColorZerolagStochs.