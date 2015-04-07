CodeBaseSeções
i-AMMA_HTF - indicador para MetaTrader 5

O indicador i-AMMA com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do indicador (timeframe)

Para proporcionar a correta operação do indicador, coloque o arquivo do indicador i-AMMA.mq5 compilados em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador i-AMMA_HTF

i-FractalsEx i-FractalsEx

O indicador desenha fractais com a opção de indicação do número da barra disponível para determinar um fractal nos parâmetros de entrada.

CronexMFI_HTF CronexMFI_HTF

O indicador CronexMFI com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.

DynamicRS_C_HTF DynamicRS_C_HTF

O indicador DynamicRS_C com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.

CronexDeMarker CronexDeMarker

Uma modificação do indicador MACD, calculado com dados de indicadores técnicos de DeMarker.