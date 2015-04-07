CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Exp_ColorZerolagStochs - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1112
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O EA Exp_ColorZerolagStochs baseia-se nos sinais gerados pelo oscilador ColorZerolagStochs.

O sinal é formado após o fechamento da barra, quando a cor da nuvem do indicador se altera.

Para um funcionamento correto do EA, coloque o arquivo do indicador ColorZerolagStochs.ex5 compilado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar o Expert Advisor com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit enquanto for abrir uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1 O histórico de negócios no gráfico.

Fig. 1 O histórico de negócios no gráfico.

Resultado dos testes em 2013 no par USDJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2353

CronexDeMarker CronexDeMarker

Uma modificação do indicador MACD, calculado com dados de indicadores técnicos de DeMarker.

DynamicRS_C_HTF DynamicRS_C_HTF

O indicador DynamicRS_C com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.

Digital_MACD_HTF Digital_MACD_HTF

O indicador Digital_MACD com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.

CronexMFI CronexMFI

O indicador MACD em que a série de preços é substituído por uma série de valores do indicador técnico MFI. Ele é desenhado na forma de uma nuvem colorida.