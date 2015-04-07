CodeBaseSeções
Digital_MACD_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador Digital_MACD com a opção de seleção do prazo disponível em parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do indicador (timeframe)

Para proporcionar a correta operação do indicador, coloque o arquivo do indicador Digital_MACD.mq5 compilados em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador Digital_MACD_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2363

Exp_ColorZerolagStochs Exp_ColorZerolagStochs

O EA Exp_ColorZerolagStochs baseia-se nos sinais gerados pelo oscilador ColorZerolagStochs.

CronexDeMarker CronexDeMarker

Uma modificação do indicador MACD, calculado com dados de indicadores técnicos de DeMarker.

CronexMFI CronexMFI

O indicador MACD em que a série de preços é substituído por uma série de valores do indicador técnico MFI. Ele é desenhado na forma de uma nuvem colorida.

Alteração do Gráfico e Período Alteração do Gráfico e Período

Scripts modificados para mudar o gráfico (próximo, anterior) e períodos (superior, inferior) de todos os gráficos de forma rápida por teclas de atalho.