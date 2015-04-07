O indicador Digital_MACD com a opção de seleção do prazo disponível em parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para proporcionar a correta operação do indicador, coloque o arquivo do indicador Digital_MACD.mq5 compilados em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador Digital_MACD_HTF