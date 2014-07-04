Participe de nossa página de fãs
Um oscilador de diferença média entre o filtro digital FATL e o Fechamento (Close) do preço.
O indicador utiliza o SmoothAlgorithms.mqh das classes da biblioteca (deve ser copiado para o seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrita no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Figura 1. Indicador FatlMacd
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2336
Uma nuvem colorida formada pelas linhas dos filtros digitais FATL e SATL.Exp_DynamicRS_C
Um sistema de negociação que usa o indicador DynamicRS_C.
O indicador desenha uma nuvem colorida entre as linhas de um filtro digital lento e o preço.SatlMacd
Este indicador é um oscilador baseado na diferença média entre o filtro digital SATL e o fechamento (close) do preço.