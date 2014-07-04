Um oscilador de diferença média entre o filtro digital FATL e o Fechamento (Close) do preço.

O indicador utiliza o SmoothAlgorithms.mqh das classes da biblioteca (deve ser copiado para o seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrita no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Figura 1. Indicador FatlMacd