SATL - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Kravchuk
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2345
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Autor Real:

Vladimir Kravchuk

"Novo Método Adaptativo de Seguir os Ciclos de Tendência e de Mercado"

Linha de Tendência Adaptativa Lenta(SATL) é formada com um filtro digital da baixa freqüência FLF-2.

O filtro FLF-2 serve para suprimir ruídos e ciclos de mercado com longos períodos de oscilações. Filtros de baixa freqüência como o FLF-1 e o FLF-2 fornecem atenuação na banda de parada com nada menos do que 40 dB e absolutamente não distorcem a amplitude e a fase de entrada descontínua da série de preços na passagem de banda (banda larga).

Estas propriedades dos filtros digitais fornecem melhorias significativas (em comparação com a média móvel simples) de supressão de ruídos que por sua vez permitem a redução drástica da probabilidade do aparecimento de sinais "falsos" de compra e venda.

Não há análogos para SATL entre os instrumentos técnicos amplamente conhecidos. Não é uma "média móvel", mas apenas as linhas estimativas adaptativas das tendências de longo prazo.

Ao contrário da média móvel, SATL não tem qualquer atraso de fase em relação aos preços atuais.

SATL_filter

SATL filter coefficients

SATL

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/404

