Ticker_SATL - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador desenha uma nuvem colorida entre as linhas de um filtro digital lento e o preço.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 10.09.2007.

Figura 1. Indicador Ticker_SATL

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2337

FatlMacd FatlMacd

Um oscilador de diferença média entre o filtro digital FATL e o Fechamento (Close) do preço.

DigitMacd DigitMacd

Uma nuvem colorida formada pelas linhas dos filtros digitais FATL e SATL.

SatlMacd SatlMacd

Este indicador é um oscilador baseado na diferença média entre o filtro digital SATL e o fechamento (close) do preço.

Exp_DigitMacd Exp_DigitMacd

O EA Exp_DigitMacd está baseado nos sinais gerados pelo oscilador DigitMacd.