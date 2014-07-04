Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Ticker_SATL - indicador para MetaTrader 5
Autor:
mandorr@gmail.com
O indicador desenha uma nuvem colorida entre as linhas de um filtro digital lento e o preço.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 10.09.2007.
Figura 1. Indicador Ticker_SATL
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2337
