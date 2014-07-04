Um sistema de negociação que usa o indicador DynamicRS_C.



Uma decisão de negociação acontece quando muda a direção do movimento indicador.

Para um correto funcionamento do EA, compile o arquivo do indicador Exp_DynamicRS_C.ex5 e coloque no seguinte caminho de diretório: terminal_data_older\MQL5\Indicators.

O arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite usar Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir o Stop Loss e o Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.

Os Parâmetros padrão de entrada do Expert Advisor foram utilizados durante o teste mostrado abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante o teste.

Figura 1. Histórico de negociação no gráfico.

Teste dos resultados para 2013 no USDJPY/H4:

Figura 2. Gráfico dos resultados do teste