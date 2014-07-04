CodeBaseSeções
Experts

Exp_DynamicRS_C - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1037
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
exp_dynamicrs_c.mq5 (12.24 KB) visualização
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (120.73 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
dynamicrs_c.mq5 (11.38 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5

Um sistema de negociação que usa o indicador DynamicRS_C.

Uma decisão de negociação acontece quando muda a direção do movimento indicador.

Para um correto funcionamento do EA, compile o arquivo do indicador Exp_DynamicRS_C.ex5 e coloque no seguinte caminho de diretório: terminal_data_older\MQL5\Indicators.

O arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite usar Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir o Stop Loss e o Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.

Os Parâmetros padrão de entrada do Expert Advisor foram utilizados durante o teste mostrado abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante o teste.

Figura 1. Histórico de negociação no gráfico.

Figura 1. Histórico de negociação no gráfico.

Teste dos resultados para 2013 no USDJPY/H4:

Figura 2. Gráfico dos resultados do teste

Figura 2. Gráfico dos resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2334

