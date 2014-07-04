CodeBaseSeções
PChannel_System - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador implementa um sistema de ruptura usando um canal desenhado sobre os extremos de um período.

Quando o preço sai do canal cinza, as cores dos mudam para a cor correspondente a tendência direção. Azul para a alta de um ativo financeiro, cor-de-rosa - baixa. As cores brilhantes indicam a coincidência da direção da tendência e direção de um candle. As cores escuras correspondem à situação em que a direção de um candle é oposta à tendência.

Figura 1. Indicador PChannel_System

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2328

