HighsLowsSignal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
4030
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Autor:

Robert Hill

Um indicador de sinal tipo semáforo que determina os momentos de uma mudança direcional de preço em várias barras, o número de barras é especificado nos parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input uint HowManyCandles=3;  // O número de candles para uma mudança direta de preço

As máximas e mínimas dos preços de uma série de candles são usados ​​na análise.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 14.09.2007

Figura 1. Indicador HighsLowsSignal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2307

