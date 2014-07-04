Autor:

Robert Hill

Um indicador de sinal tipo semáforo que determina os momentos de uma mudança direcional de preço em várias barras, o número de barras é especificado nos parâmetros de entrada do indicador:

input uint HowManyCandles= 3 ;

As máximas e mínimas dos preços de uma série de candles são usados ​​na análise.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 14.09.2007

Figura 1. Indicador HighsLowsSignal