HighsLowsSignal - indicador para MetaTrader 5
- 4030
-
Robert Hill
Um indicador de sinal tipo semáforo que determina os momentos de uma mudança direcional de preço em várias barras, o número de barras é especificado nos parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input uint HowManyCandles=3; // O número de candles para uma mudança direta de preço
As máximas e mínimas dos preços de uma série de candles são usados na análise.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 14.09.2007
Figura 1. Indicador HighsLowsSignal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2307
