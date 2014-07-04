CodeBaseSeções
Linear_Price_Bar - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor:

Keris2112

Um gráfico de candles onde todas as aberturas de preços são deslocadas para zero.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 13.09.2007.

Figura 1. Indicador Linear_Price_Bar

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2327

