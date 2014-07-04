Indicador StochasticCGOscillator com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

O indicador exige o arquivo StochasticCGOscillator.mq5 compilado para operar. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador StochasticCGOscillator_HTF