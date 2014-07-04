Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
StochasticCGOscillator_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador StochasticCGOscillator com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período do indicador no gráfico (timeframe)
O indicador exige o arquivo StochasticCGOscillator.mq5 compilado para operar. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicador StochasticCGOscillator_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2313
