Autor real:

Witold Wozniak

Stochastic CG Oscillator é um Oscilador Estocástico , cujos valores são calculados com base não em uma série de preços, mas nos valores do indicador CG Oscillator.

O oscilador Estocástico não consegue reagir sobre os ciclos de mercado ou volatilidade. Ele usa cálculos fixos para os períodos e não se ajusta aos ciclos do mercado em constante mutação. Stochastic CG Oscillator não tem essa desvantagem e pode ser ajustado para a volatilidade do mercado em andamento.

O indicador é inspirado pelo artigo de John Ehlers, "Using The Fisher Transform", publicado em novembro de 2002 na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities". O sistema de negociação mais simples para trabalhar com este indicador é equivalente ao Oscilador Estocástico ou RSI.