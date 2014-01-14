CodeBaseSeções
Indicadores

Stochastic CG Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Witold Wozniak | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2418
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Witold Wozniak

Stochastic CG Oscillator é um Oscilador Estocástico , cujos valores são calculados com base não em uma série de preços, mas nos valores do indicador CG Oscillator.

O oscilador Estocástico não consegue reagir sobre os ciclos de mercado ou volatilidade. Ele usa cálculos fixos para os períodos e não se ajusta aos ciclos do mercado em constante mutação. Stochastic CG Oscillator não tem essa desvantagem e pode ser ajustado para a volatilidade do mercado em andamento.

O indicador é inspirado pelo artigo de John Ehlers, "Using The Fisher Transform", publicado em novembro de 2002 na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities". O sistema de negociação mais simples para trabalhar com este indicador é equivalente ao Oscilador Estocástico ou RSI.

Stochastic CG Oscillator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/544

