CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

StochasticCGOscillator_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
746
Rating:
(31)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der StochasticCGOscillator Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei StochasticCGOscillator.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der StochasticCGOscillator_HTF Indikator

Abbildung 1. Der StochasticCGOscillator_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2313

Exp_StochasticCGOscillator Exp_StochasticCGOscillator

Der Exp_StochasticCGOscillator EA basiert auf den Signalen, die vom StochasticCGOscillator Oszillator generiert werden.

Laguerre_MinusDi Laguerre_MinusDi

MinusDi Indikator verarbeitet durch den Laguerre filter.

Exp_HighsLowsSignal Exp_HighsLowsSignal

Ein Handelssystem das den HighsLowsSignal Signal-Indikator verwendet.

HighsLowsSignal_HTF HighsLowsSignal_HTF

Der HighsLowsSignal Indikatormit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.