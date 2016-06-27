Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
StochasticCGOscillator_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 746
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der StochasticCGOscillator Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei StochasticCGOscillator.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Der StochasticCGOscillator_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2313
Exp_StochasticCGOscillator
Der Exp_StochasticCGOscillator EA basiert auf den Signalen, die vom StochasticCGOscillator Oszillator generiert werden.Laguerre_MinusDi
MinusDi Indikator verarbeitet durch den Laguerre filter.
Exp_HighsLowsSignal
Ein Handelssystem das den HighsLowsSignal Signal-Indikator verwendet.HighsLowsSignal_HTF
Der HighsLowsSignal Indikatormit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.