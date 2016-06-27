Der StochasticCGOscillator Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei StochasticCGOscillator.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der StochasticCGOscillator_HTF Indikator