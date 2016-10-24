コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

StochasticCGOscillator_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
874
評価:
(31)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つStochasticCGOscillator指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

この指標の操作はコンパイルされたStochasticCGOscillator.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　StochasticCGOscillator_HTF指標

図1　StochasticCGOscillator_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2313

Exp_StochasticCGOscillator Exp_StochasticCGOscillator

Exp_StochasticCGOscillator EA は StochasticCGOscillator オシレータによって生成されたシグナルに基づいています。

Laguerre_MinusDi Laguerre_MinusDi

ラゲールフィルタによって処理されたMinusDi指標

Exp_HighsLowsSignal Exp_HighsLowsSignal

HighsLowsSignaセマフォ矢印指標に基づいた取引システム。

HighsLowsSignal_HTF HighsLowsSignal_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つHighsLowsSignal指標