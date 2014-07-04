CodeBaseSeções
Exp_StochasticCGOscillator - expert para MetaTrader 5

O EA Exp_StochasticCGOscillator baseia-se nos sinais gerados pelo oscilador StochasticCGOscillator.

Se houver o cruzamento das linhas principal com a de sinal, então é formado uma sinal de negociação.

O Expert Advisor requer o arquivo compilado do indicator StochasticCGOscillator.ex5 para operar. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Nota-se que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite usar os Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.

Parâmetros de entrada do padrão Expert Advisor têm sido utilizados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Figura 1 Histórico de negociação no gráfico.

Resultado do teste para 2013 no USDJPY/H4:

Figura 2. Gráfico dos resultados dos testes

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2312

