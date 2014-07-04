Participe de nossa página de fãs
Exp_HighsLowsSignal - expert para MetaTrader 5
Um sistema de negociação usando o indicador da seta tipo semáforo HighsLowsSignal.
Uma decisão de negociação é tomada quando uma estrela de uma cor e direção adequada aparece.
Para um correto funcionamento do EA, compilar o arquivo HighsLowsSignal.ex5 no seguinte caminho de diretório: terminal_data_older\MQL5\Indicators.
Nota-se que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite usar os Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.
Parâmetros de entrada do padrão Expert Advisor têm sido utilizados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Figura 1. Os casos de história de negociação no gráfico.
Testando os resultados para 2013 em AUDUSD H4:
Figura 2. Gráfico dos resultados dos testes
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2314
