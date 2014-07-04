Um sistema de negociação usando o indicador da seta tipo semáforo HighsLowsSignal.



Uma decisão de negociação é tomada quando uma estrela de uma cor e direção adequada aparece.

Para um correto funcionamento do EA, compilar o arquivo HighsLowsSignal.ex5 no seguinte caminho de diretório: terminal_data_older\MQL5\Indicators.

Nota-se que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite usar os Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.

Parâmetros de entrada do padrão Expert Advisor têm sido utilizados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.





Figura 1. Os casos de história de negociação no gráfico.

Testando os resultados para 2013 em AUDUSD H4:





Figura 2. Gráfico dos resultados dos testes