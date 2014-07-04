Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
HighsLowsSignal_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2847
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador HighsLowsSignal coma opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período do indicador no gráfico (timeframe)
Para o correto funcionamento do indicador, compile o arquivo HighsLowsSignal.mq5 no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador HighsLowsSignal_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2321
Exp_HighsLowsSignal
Um sistema de negociação usando o indicador da seta tipo semáforo HighsLowsSignal.StochasticCGOscillator_HTF
Indicador StochasticCGOscillator com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
Linear_Price_Bar
Um gráfico de candles onde todas as aberturas de preços são deslocadas para zero.PChannel_System
O indicador implementa um sistema de ruptura usando um canal desenhado sobre os extremos de um período.