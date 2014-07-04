CodeBaseSeções
HighsLowsSignal_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2847
Avaliação:
(40)
Publicado:
Atualizado:
O indicador HighsLowsSignal coma opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Período do indicador no gráfico (timeframe)

Para o correto funcionamento do indicador, compile o arquivo HighsLowsSignal.mq5 no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador HighsLowsSignal_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2321

