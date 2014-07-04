Participe de nossa página de fãs
Laguerre_MinusDi - indicador para MetaTrader 5
1154
- 1154
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor:
Emerald King / transport_david
O indicador MinusDi processado através do filtro Laguerre.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 13.09.2007.
Figura 1. Indicador Laguerre_MinusDi
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2309
