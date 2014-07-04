CodeBaseSeções
Laguerre_MinusDi - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1154
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
Autor:

Emerald King / transport_david

O indicador MinusDi processado ​​através do filtro Laguerre.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 13.09.2007.

Figura 1. Indicador Laguerre_MinusDi

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2309

