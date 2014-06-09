CodeBaseSecciones
StochasticCGOscillator_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Actualizado:
Indicador StochasticCGOscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador StochasticCGOscillator.mq5.

Figura 1. Indicador StochasticCGOscillator_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2313

