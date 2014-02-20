CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

StochasticCGOscillator_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2122
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор StochasticCGOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора StochasticCGOscillator.mq5.

Рис.1. Индикатор StochasticCGOscillator_HTF

Рис.1. Индикатор StochasticCGOscillator_HTF

LOWEST_LOW_VALUE_HTF LOWEST_LOW_VALUE_HTF

Индикатор показывает минимальное значение цены за период, заданный во входных параметрах индикатора с учётом таймфрейма, на котором производился поиск.

HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF

Индикатор показывает максимальное значение цены за период, заданный во входных параметрах индикатора с учётом таймфрейма, на котором производился поиск.

Exp_ColorTSI-Oscillator Exp_ColorTSI-Oscillator

Эксперт Exp_ColorTSI-Oscillator построен на основе сигналов осциллятора ColorTSI-Oscillator.

HighsLowsSignal HighsLowsSignal

Семафорный сигнальный индикатор, определяющий моменты направленного изменения цены на нескольких барах, количество баров задается во входных параметрах индикатора.