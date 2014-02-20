Индикатор показывает минимальное значение цены за период, заданный во входных параметрах индикатора с учётом таймфрейма, на котором производился поиск.

Индикатор показывает максимальное значение цены за период, заданный во входных параметрах индикатора с учётом таймфрейма, на котором производился поиск.