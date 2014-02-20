Ставь лайки и следи за новостями
StochasticCGOscillator_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- 2122
-
Индикатор StochasticCGOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора StochasticCGOscillator.mq5.
Рис.1. Индикатор StochasticCGOscillator_HTF
