此 StochasticCGOscillator 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

此指标需要编译的指标文件 StochasticCGOscillator.mq5 方可操作。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例 1. 该 StochasticCGOscillator_HTF 指标