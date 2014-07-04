Participe de nossa página de fãs
StepMA_Stoch_KV1_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador StepMA_Stoch_KV1 com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período do indicador no gráfico (timeframe)
Para proporcionar o funcionamento correto do indicador, compilar o arquivo StepMA_Stoch_KV1 no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador StepMA_Stoch_KV1_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2303
