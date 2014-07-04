CodeBaseSeções
MFI_3HTF - indicador para MetaTrader 5

Três osciladores MFI (Money Flow Index) com três timeframes diferentes no gráfico.

Figura 1. Indicador MFI_3HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2289

Exp_AFIRMA Exp_AFIRMA

O Expert Advisor Exp_AFIRMA é baseado nos sinais do indicador AFIRMA - Autoregressive Finite Impulse Response Moving Average (Resposta Impulsional Finita Autoregressiva da Média Móvel).

iMirror iMirror

O indicador iMirror mostra os preços espelhados no gráfico de cabeça para baixo. Quando o mouse está sobre o indicador, sua cor muda para a cor do gráfico, enquanto o gráfico fica ofuscado. Quando você clica sobre o indicador, ele permanece em primeiro plano até outro clique.

AsymmetricStochNR_HTF AsymmetricStochNR_HTF

Indicador AsymmetricStochNR com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

Ind-Fractals-1 Ind-Fractals-1

O indicador mostra fractais de diferentes períodos de tempo no gráfico.