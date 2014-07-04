Participe de nossa página de fãs
MFI_3HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1195
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Três osciladores MFI (Money Flow Index) com três timeframes diferentes no gráfico.
Figura 1. Indicador MFI_3HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2289
