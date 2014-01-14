CodeBaseSeções
AFIRMA - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
3575
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

gpwr

AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response MA) baseado no filtro digital mostrando com precisão o movimento do preço, embora com um tempo atraso. Média Móvel baseada no ajuste da função suavizada (um polinômio ou sen/cos como uma transformada de Fourier) não tem atraso, mas frequentemente não mostra tão bem o movimento dos preços.

A média móvel proposta suaviza o movimento do preço usando o filtro digital para todos os candles, exceto os mais antigos, o número dos quais é igual a defasagem de tempo do filtro. Estes candles são suavizados por ajuste cúbico estriado usando o método dos mínimos quadrados. A condição de combinação da média móvel e sua primeiro continuidade derivativa é a de duas médias móveis que cruzam. Como resultado, temos uma média móvel suave que controla com precisão os preços sem uma defasagem de tempo.

Parâmetros de entrada:

  1. Períodos - define a largura de transmissão do filtro de baixa freqüência igual a 1/(2*Períodos);
  2. Taps - número de unidades de atraso no filtro (deve ser um número ímpar), ou seja, o filtro tem de ter preços torneiras para formar o novo valor para МА suavizada;
  3. Window - seleciona a aproximação do filtro da seguinte maneira:
    • Window=1 - rectangular window;
    • Window=2 - Hanning;
    • Window=3 - Hamming;
    • Window=4 - Blackman;
    • Window=5 - Blackman-Harris.

A primeira parte da MA construída usando o filtro digital é exibida pela curva azul-violeta. A segunda parte da MA construída pelo ajuste cúbico estriado é exibida pela curva vermelha.

AFIRMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/603

