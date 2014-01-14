CodeBaseSeções
XD-RangeSwitch - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
1914
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

vic2008

Indicador de tendência. Reversão de tendência é calculado pelo número de candles definidos nos parâmetros de entrada do indicador. Ele pode ser usado para estabelecer níveis de stop loss. O indicador foi calculado para gráficos H2 com o valor do parâmetro de entrada N = 4.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 02.09.2010.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/688

