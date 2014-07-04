O indicador de XD-RangeSwitch com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para o funcionamento correto do indicador, compilar o arquivo XD-RangeSwitch.mq5 no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador XD-RangeSwitch_HTF

