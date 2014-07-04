Participe de nossa página de fãs
XD-RangeSwitch_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador de XD-RangeSwitch com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período do indicador no gráfico (timeframe)
Para o funcionamento correto do indicador, compilar o arquivo XD-RangeSwitch.mq5 no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador XD-RangeSwitch_HTF
Um conjunto de níveis suporte e resistência plotados nos últimos topos e fundos dos sinais do GannZIGZAG_HTF com a opção de determinar o timeframe para calcular o zigzag.CDonchian class
Usa a idéia a partir do clássico canal Donchian.
Um sistema de negociação que usa como sinal o indicador XD-RangeSwitch.BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF
O indicador desenha candles de timeframe maior como retângulos coloridos. As cores dos retângulos são preenchidas de acordo com os valores do indicador XD-RangeSwitch.