FisherCGOscillator_Signal - indicador para MetaTrader 5

Indicador FisherCGOscillator mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador FisherCGOscillator com um timeframe fixado.

A fonte do sinal é o cruzamento da linha principal com a linha de sinal do indicador. Se a linha principal está acima do sinal, a cor é azul e a tendência é ascendente, se está abaixo - a cor é laranja e a tendência é descendente. Sem tendência, a cor é cinza. Pontos coloridos na linha ocorrem quando é alterada a barra do timeframe correspondente.

O indicador requer arquivo FisherCGOscillator.mq5 para funcionar. Colocar seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador FisherCGOscillator_Signal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2264

